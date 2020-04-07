В Салехарде кассирша присвоила почти 700 тысяч рублей
В Салехарде ждет суда кассирша продуктового магазина, которая присвоила почти 700 тысяч рублей. В преступлении индивидуальный предприниматель заподозрил свою сотрудницу в ноябре 2019 года. Тогда он обратился с заявлением в полицию.
Оказалось с января по ноябрь 2019 года сотрудница проводила отмену покупки при этом образовавшиеся излишки денег присваивала себе. В результате 50-летняя женщина прикарманила более 670 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовалось по статье УК РФ «Присвоение и растрата». Теперь ее судьбу решит суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU