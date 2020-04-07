2020-04-07T14:47:11+03:00
Происшествия

В Салехарде кассирша присвоила почти 700 тысяч рублей

Сотрудница продуктового магазина проводила отмену покупки
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде кассирша присвоила почти 700 тысяч рублей Фото: pixabay.comВ Салехарде кассирша присвоила почти 700 тысяч рублей Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Салехарде ждет суда кассирша продуктового магазина, которая присвоила почти 700 тысяч рублей. В преступлении индивидуальный предприниматель заподозрил свою сотрудницу в ноябре 2019 года. Тогда он обратился с заявлением в полицию.

Оказалось с января по ноябрь 2019 года сотрудница проводила отмену покупки при этом образовавшиеся излишки денег присваивала себе. В результате 50-летняя женщина прикарманила более 670 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовалось по статье УК РФ «Присвоение и растрата». Теперь ее судьбу решит суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Ноябрьска попросил усилить контроль за уборкой снега
В Салехарде кассирша присвоила почти 700 тысяч рублей
На Ямале ждут штормовой ветер
В Лабытнанги мошенники выбрали для наживки антисептики
В Салехарде проводится дополнительная дезинфекция подъездов
На Ямале назовут лучших в индустрии туризма
Автозимники Ямала работают с ограничениями
В Лабытнанги руководители магазинов и аптек получили предостережения
АО «Транснефть – Сибирь» приняло студентов-практикантов из нефтепроводного колледжа
Ямальцы в апреле получат пенсии досрочно
В Муравленко выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре
На Ямале откроют бизнес-лагерь для начинающих фермеров
В Лабытнанги директор скрыл от налоговиков десятки миллионов рублей
Ямальцам за помощь в раскрытии преступлении будут давать по 4 тысячи рублей
На Ямале во время самоизоляции используют три модели образования
Глава Нового Уренгоя прокомментировал ситуацию с коронавирусом в городе
В Муравленко во время пожара погиб мужчина
Власти Ямала приступили к разработке третьего пакета поддержки бизнеса
Погода на Ямале 7 апреля: снегопады и дожди
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года составило 28 человек
В Лабытнанги управляющую компанию оштрафовали за снег на крыше