7 Апр 2020 2020-04-07T14:47:11+03:00

В Салехарде кассирша присвоила почти 700 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Салехарде ждет суда кассирша продуктового магазина, которая присвоила почти 700 тысяч рублей. В преступлении индивидуальный предприниматель заподозрил свою сотрудницу в ноябре 2019 года. Тогда он обратился с заявлением в полицию.

Оказалось с января по ноябрь 2019 года сотрудница проводила отмену покупки при этом образовавшиеся излишки денег присваивала себе. В результате 50-летняя женщина прикарманила более 670 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовалось по статье УК РФ «Присвоение и растрата». Теперь ее судьбу решит суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU