На Ямале ждут штормовой ветер

7 Апр 2020 2020-04-07T14:16:36+03:00

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Синоптики прогнозируют на Ямале усиление ветра. По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля ожидаются неблагоприятные погодные явления. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 8-13 м/с, днём его порывы будут до 23 м/с. Местами пройдут умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельный районах ожидается метель.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Автолюбителям спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU