2020-04-07T13:47:02+03:00
Происшествия

В Лабытнанги мошенники выбрали для наживки антисептики

Аферисты создали сайт-двойник с незаметной разницей в знаках и буквах
Анна Полякова
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В Лабытнанги мошенники выбрали для наживки антисептики Фото: pixabay.comВ Лабытнанги мошенники выбрали для наживки антисептики Фото: pixabay.com
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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о мошенничестве в соцсети. Жертвой обман стала 46-летняя местная жительница, которая лишилась 70 тысяч рублей, пытаясь купить антисептик. По предварительным данным, мошенники создали так называемый сайт-двойник, в написании которого имеется незаметная разница в знаках и буквах.

Северянка 30 марта нашла в соцсети объявление о продаже антисептиков и, созвонившись с менеджером, сделала заявку на сумму около 70 тысяч рублей. Спустя некоторое время ей на электронную почту пришел счет на оплату товара. В комментариях были указаны два номера банковских карт. Женщина произвела оплату на один из указанных номеров и отправила в соцсети скриншот менеджеру.

Однако получила от него сообщение, в котором он просил об отмене перевода, так деньги ушли не на ту банковскую карту, также необходимо было прислать адрес электронной почты, с которой ей пришел счет на оплату. После от менеджера пришло сообщение, где он пояснил, что женщина попала на так называемый сайт-однодневку, в написании которого имеется незаметная разница в знаках и буквах. Данный электронный адрес не принадлежит их организации, их электронную почту взломали, изменили адрес и прислали не принадлежащие их организации номера банковских карт.

В Лабытнанги расследуют дело по статье РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Виновному грозит 5 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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