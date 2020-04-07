7 Апр 2020 2020-04-07T13:23:29+03:00

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В Салехарде проводится дополнительная дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Для профилактики распространения среди населения случаев коронавирусной инфекции уже были обработаны более 60 подъездов. Эти мероприятия будут продолжены вплоть до 30 апреля в ежедневном режиме, сообщили в администрации ямальской столицы.

Управляющим компаниям рекомендовано в местах общего пользования в многоквартирников проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Контролировать работу будет департамент городского хозяйства.

- Обрабатывают в подъездах лестничные перила и марши, подоконники, ручки и полотна дверей, почтовые ящики и батареи антисептическими средствами, - прокомментировала заместитель генерального директора одной из управляющих компаний Наталья Риттер

ИСТОЧНИК KP.RU