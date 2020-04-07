На Ямале назовут лучших в индустрии туризма
Ямальцы примут участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Приём заявок стартовал 7 апреля.
Претендентами на победу могут стать работники гостиниц, музеев, турфирм, туристско-информационных центров или самозанятые граждане, предоставляющие экскурсионные услуги.
Как сообщили в правительстве ЯНАО, в ходе конкурса конкурс проверят профессиональные знания и федерального законодательства в сфере туризма. Также ж.ри оценит видеопрезентацию с предложениями по улучшению качества работы и ответом на вопрос «Почему именно я должен победить в конкурсе?».
По итогам выполнения заданий будут определены победители регионального уровня в номинациях: «Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Специалист в сфере доступного туризма», «Лучший экскурсовод», «Лучшая горничная». Результаты регионального этапа объявят не позднее 9 августа.
Номинанты получат возможность представить Ямал на федеральном уровне конкурса профессионального мастерства. Победители и призеры всероссийского этапа получат дипломы, сувениры и денежное поощрение в размере 60 000 рублей за 3 место, 80 000 рублей за 2 место и 100 000 рублей за 1 место, победители по подноминациям получат по 60 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU