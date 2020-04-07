2020-04-07T13:06:29+03:00
Общество

На Ямале назовут лучших в индустрии туризма

Победители получат 100 тысяч рублей
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале назовут лучших в индустрии туризма Фото: С.Гавриленко yanao.ruНа Ямале назовут лучших в индустрии туризма Фото: С.Гавриленко yanao.ru
Изменить размер текста:

Ямальцы примут участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Приём заявок стартовал 7 апреля.

Претендентами на победу могут стать работники гостиниц, музеев, турфирм, туристско-информационных центров или самозанятые граждане, предоставляющие экскурсионные услуги.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, в ходе конкурса конкурс проверят профессиональные знания и федерального законодательства в сфере туризма. Также ж.ри оценит видеопрезентацию с предложениями по улучшению качества работы и ответом на вопрос «Почему именно я должен победить в конкурсе?».

По итогам выполнения заданий будут определены победители регионального уровня в номинациях: «Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Специалист в сфере доступного туризма», «Лучший экскурсовод», «Лучшая горничная». Результаты регионального этапа объявят не позднее 9 августа.

Номинанты получат возможность представить Ямал на федеральном уровне конкурса профессионального мастерства. Победители и призеры всероссийского этапа получат дипломы, сувениры и денежное поощрение в размере 60 000 рублей за 3 место, 80 000 рублей за 2 место и 100 000 рублей за 1 место, победители по подноминациям получат по 60 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Ноябрьска попросил усилить контроль за уборкой снега
В Салехарде кассирша присвоила почти 700 тысяч рублей
На Ямале ждут штормовой ветер
В Лабытнанги мошенники выбрали для наживки антисептики
В Салехарде проводится дополнительная дезинфекция подъездов
На Ямале назовут лучших в индустрии туризма
Автозимники Ямала работают с ограничениями
В Лабытнанги руководители магазинов и аптек получили предостережения
АО «Транснефть – Сибирь» приняло студентов-практикантов из нефтепроводного колледжа
Ямальцы в апреле получат пенсии досрочно
В Муравленко выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре
На Ямале откроют бизнес-лагерь для начинающих фермеров
В Лабытнанги директор скрыл от налоговиков десятки миллионов рублей
Ямальцам за помощь в раскрытии преступлении будут давать по 4 тысячи рублей
На Ямале во время самоизоляции используют три модели образования
Глава Нового Уренгоя прокомментировал ситуацию с коронавирусом в городе
В Муравленко во время пожара погиб мужчина
Власти Ямала приступили к разработке третьего пакета поддержки бизнеса
Погода на Ямале 7 апреля: снегопады и дожди
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года составило 28 человек
В Лабытнанги управляющую компанию оштрафовали за снег на крыше