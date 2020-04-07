2020-04-07T12:46:16+03:00
Общество

Автозимники Ямала работают с ограничениями

Грузоподъемность сезонных трасс днем снижена
Анна Полякова
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Автозимники Ямала работают с ограничениями Фото: dgzp.yanao.ruАвтозимники Ямала работают с ограничениями Фото: dgzp.yanao.ru
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На Ямале 7 апреля открыто движение по трём автозимникам. Трасса Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале так и не введена в этом сезоне в эксплуатацию.

Как сообщает дорожная дирекция ЯНАО, по зимнику Надым - Салехард движение открыто только с 20:00 до 08-00 часов. На автодорогу пропускают полноприводный транспорт не тяжелее 30 тонн.

По зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги с 5 апреля открыто движение для полноприводных машин с 8-00 до 20-00 часов общей массой до 3,5 тонн, ночью грузоподъемность повышается до 30 тонн. Участок Азовы-Теги-граница ЯНАО с 6 апреля закрыт до следующего сезона.

Зимник п. Уренгой - Красноселькуп с 08-00 до 20-00 часов открыт для полноприводных автомобилей до 3,5 тонн, с 20-00 до 08-00 часов - до 30 тонн. Такие условия действуют 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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