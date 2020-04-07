7 Апр 2020 2020-04-07T11:05:22+03:00

В Лабытнанги руководители магазинов и аптек получили предостережения Фото: Анна Полякова

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В Лабытнанги руководителям крупных продовольственных магазинов и аптек объявили предостережения за отсутствие специальной разметки. Ее необходимо теперь наносить для обеспечения соблюдения гражданами социальной дистанции.

Такие требования стали обязательными во время распространения коронавирусной инфекции. Прокуратура проверила исполнение хозяйствующими субъектами этих обязанностей, в том числе нанесение специальной разметки и установления режима допуска и нахождения в зданиях, включая прилегающую территорию.

После прокурорского вмешательства приняты надлежащие меры по исполнению требований законодательства, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU