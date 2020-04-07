Ямальцы в апреле получат пенсии досрочно

7 Апр 2020 2020-04-07T10:04:44+03:00

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Все пенсии и социальные пособия за текущий месяц ямальцы получат в кратчайшие сроки. По согласованию с Отделением Пенсионного фонда по ЯНАО деньги доставят до 15 апреля. Главное - чтобы все получатели региона, а это чуть более 6 тысяч человек, в этот период времени находились дома. Тем самым они помогут осуществить Почте России эту важную социальную функцию.

Как отметила директор ямальского управления Почты России Ольга Минина, выплаты будут производиться досрочно в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в рамках принятия мер по предупреждению распространения вирусных инфекций на территории Ямала.

Даже если выплатной день у получателя приходится на период с 16 по 25 апреля, пенсию принесут по месту прописки до 15 апреля. В доставке пенсий и пособий по округу задействованы порядка 140 почтальонов. Все почтальоны оснащены масками, осуществляется выдача перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU