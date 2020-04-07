На Ямале откроют бизнес-лагерь для начинающих фермеров

7 Апр 2020 2020-04-07T08:54:24+03:00

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Двухдневный бизнес-лагерь «Предпринимательский агротрамплин» пройдёт 27-28 июня в селе Мужи Шурышкарского района. Его участниками станут те, кто хочет открыть свое дело в сельском хозяйстве. Начинающие фермеры получат пошаговый план. Ямальские предприниматели, уже развивающие свой агробизнес, поделятся опытом.

Для слушателей проведут мастер-классы и тематические квесты, расскажут, как на базе личного подсобного хозяйства создать фермерское, какая господдержка положена начинающим фермерам, как правильно составить бизнес-план на долгосрочную перспективу и даже помогут определиться с идеей.

Не случайно площадкой для этого проекта выбран Шурышкарский район – богатый личными подсобными хозяйствами. Люди активно занимаются земледелием, картофелеводством, выращивают овощи в теплицах, держат крупный рогатый скот.

- Задача «Предпринимательского агротрамплина» - заинтересовать граждан в развитии своего дела, чтобы оно вышло за рамки хобби, могло приносить доход, создавать рабочие места и увеличивать выпуск местной сельскохозяйственной продукции, - рассказала пресс-секретарь департамента АПК ЯНАО Анна Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU