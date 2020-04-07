В Лабытнанги директор скрыл от налоговиков десятки миллионов рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T08:35:05+03:00

В Лабытнанги директор скрыл от налоговиков более 22 миллионов рублей Фото: pixabay.com

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В Лабытнанги директора коммерческой организации подозревают в сокрытии миллионов, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам. На него завели уголовное, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, руководитель знал об имеющейся задолженности в бюджетную систему РФ более 28 млн. рублей. Тем не менее, в 2019 году умышленно скрыл более 22 млн. рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам, что является особо крупным размером.

Сейчас следователи устанавливают имущество должника, чтобы обеспечить взыскание задолженности и исполнения решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU