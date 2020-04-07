7 Апр 2020 2020-04-07T08:25:44+03:00

Ямальцам за помощь в раскрытии преступлении будут давать по 4 тысячи рублей Фото: puradm.ru

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Ямальцам гарантируют вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений. Предположительная сумма за достоверную информацию о правонарушении или преступлении составит 4 тыс. рублей. Решение о выплате будет принимать руководство окружного УМВД.

Соответствующие изменения внесены в окружной закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа». Документ предусматривает финансовую поддержку для граждан, участвующих в охране общественного порядка, не только в качестве члена общественного объединения правоохранительной направленности, но и самостоятельно.

Инициатором внесения соответствующих изменений в окружной закон является управление по борьбе с экономической преступностью.

ИСТОЧНИК KP.RU