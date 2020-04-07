7 Апр 2020 2020-04-07T08:02:59+03:00

На Ямале во время самоизоляции используют три модели образования Фото: yanao.ru

Изменить размер текста: A A

Школьники Ямала в режиме самоизоляции приступили к учёбе дистанционно для профилактики распространения коронавируса. Знания в ближайшие недели они будут получать из дома. Учителя преподают также, не покидая своих квартир. Как рассказала заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова, на Ямале используется три модели образования.

Первая – это с помощью образовательных платформ, при этом дети и учитель располагают персональными компьютерами, а в населенном пункте работает интернет.

Вторая модель реализуется в территориях, где на сегодняшний день нет высокоскоростного интернета, но у школьников и учителей есть компьютеры. Педагоги готовили учебный материал, записывали его на цифровые носители или загружали в школьные ноутбуки, чтобы дети оффлайн могли просмотреть материал, решить задачи.

Отметим, что из 75,5 тысяч учеников автономного округа компьютеров не было у 11,5 тысяч. В школах ребятам выданы ноутбуки.

Третий вариант обучения разработан для ребят, которые по состоянию здоровья не могут работать на компьютере. Для них задания учителя выдают на бумажных носителях.

- Обучение с использование онлайн технологий – это новый формат для многих учителей и учеников. На этапе настройки возможны технические сбои, но мы призываем к пониманию, терпению, - обратилась заместитель директора департамента к участникам учебного процесса.

Наряду с обучением в дистанционном режиме, в муниципалитетах начали доставку продуктовых наборов для учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU