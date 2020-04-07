Власти Ямала приступили к разработке третьего пакета поддержки бизнеса

7 Апр 2020 2020-04-07T06:15:14+03:00

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Предпринимателям Ямала, которые были вынуждены закрыть свои двери в связи с введением самоизоляции, власти округа будут компенсировать все начисленные коммунальные платежи за период простоя.

Департаменту экономики ЯНАО поручено в кратчайшие сроки оказать индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере оказания услуг единовременную помощь в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, правительством региона принят второй пакет мер по поддержке предпринимателей в округе. Расширен перечень отраслей, которые получат от региона помощь. Это почти 7 тысяч предприятий, на которых работает 20 тысяч человек.

В этом списке предприятия бытовых услуг (в том числе, салоны красоты и химчистки); транспорта; туристического бизнеса; торговли, которая была остановлена; строительные фирмы.

Дополнительно вводятся точечные меры, сообщили в правительстве ЯНАО. Так, например, для транспортной отрасли введено обнуление транспортного налога и отмена платы за разрешение на такси; для строительной отрасли - отсрочка по всем региональным и местным налогам. Торговыми центры получат отсрочку по всем региональным и местным налогам.

Одновременно ямальские власти приступили к разработке третьего пакета поддержки бизнеса. Он будет касаться мер по борьбе с ростом безработицы.

ИСТОЧНИК KP.RU