Погода на Ямале 7 апреля: снегопады и дожди
Во вторник, 7 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -4 градуса. Утренняя ясная погода после обеда сменится на облачную, но день пройдет без осадков. Ветер северных направлений 8 м/с.
В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно. До обеда будет идти мокрый снег, во второй половине дня – дождь. Ветер южный 7 м/с.
В Новом Уренгое около ноля градусов. Пасмурно, снегопад – в течение дня. Ветер юго-восточный 10 м/с.
В Надыме -1 градус. Пасмурно, снегопад. Ветер северный 8 м/с.
В Губкинском +2 градуса, облачно, снег. Ветер юго-западный 2 м/с.
В Тарко-Сале +2 градуса. Пасмурно, снег, во второй половине дня - дождь. Ветер юго-восточный 8 м/с.
В Муравленко +1 градус, пасмурно, снегопад. Ветер южный 5 м/с.
В Лабытнанги -5 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 8 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU