7 Апр 2020 2020-04-07T05:16:43+03:00

Погода на Ямале 7 апреля: снегопады и дожди Фото: администрация Салехарда

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Во вторник, 7 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -4 градуса. Утренняя ясная погода после обеда сменится на облачную, но день пройдет без осадков. Ветер северных направлений 8 м/с.

В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно. До обеда будет идти мокрый снег, во второй половине дня – дождь. Ветер южный 7 м/с.

В Новом Уренгое около ноля градусов. Пасмурно, снегопад – в течение дня. Ветер юго-восточный 10 м/с.

В Надыме -1 градус. Пасмурно, снегопад. Ветер северный 8 м/с.

В Губкинском +2 градуса, облачно, снег. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Тарко-Сале +2 градуса. Пасмурно, снег, во второй половине дня - дождь. Ветер юго-восточный 8 м/с.

В Муравленко +1 градус, пасмурно, снегопад. Ветер южный 5 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU