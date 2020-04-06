6 Апр 2020 2020-04-06T23:00:12+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года составило 28 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года теперь составляет 28 человек, сообщает оперативный штаб ЯНАО. К 12 подтвержденным случаям добавилось еще 16. В федеральный центр «Вектор» в Новосибирск из автономного округа было направлено 24 пробы. 4 - дали отрицательный результат. Еще 4 находятся в работе.

Основная часть тестов подтвердила положительный результат. 8 новых случаев подтверждено в Пангодах. Еще 8 – случаи в Новом Уренгое. Ведется эпидемиологическое расследование источников завоза в город инфекции. Все контактировавшие обследованы на COVID-19 и изолированы.

Все 28 заболевших находятся под наблюдением врачей. Госпитализация потребовалась 11-ти пациентам. Самый тяжелый случай у пациентки из Ханымея. 17 – лечатся дома.

Всего к этому часу на территории региона 28 подтвержденных случаев коронавируса, 50 человек госпитализированы. 2061 ямалец – в режиме самоизоляции. 2142 человека уже снято с карантина по истечении срока наблюдения после отрицательных тестов на заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU