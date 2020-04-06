2020-04-06T23:00:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года составило 28 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года составило 28 человек Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года составило 28 человек Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года теперь составляет 28 человек, сообщает оперативный штаб ЯНАО. К 12 подтвержденным случаям добавилось еще 16. В федеральный центр «Вектор» в Новосибирск из автономного округа было направлено 24 пробы. 4 - дали отрицательный результат. Еще 4 находятся в работе.

Основная часть тестов подтвердила положительный результат. 8 новых случаев подтверждено в Пангодах. Еще 8 – случаи в Новом Уренгое. Ведется эпидемиологическое расследование источников завоза в город инфекции. Все контактировавшие обследованы на COVID-19 и изолированы.

Все 28 заболевших находятся под наблюдением врачей. Госпитализация потребовалась 11-ти пациентам. Самый тяжелый случай у пациентки из Ханымея. 17 – лечатся дома.

Всего к этому часу на территории региона 28 подтвержденных случаев коронавируса, 50 человек госпитализированы. 2061 ямалец – в режиме самоизоляции. 2142 человека уже снято с карантина по истечении срока наблюдения после отрицательных тестов на заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года составило 28 человек
В Лабытнанги управляющую компанию оштрафовали за снег на крыше
На Ямале определили список организаций, которые будут работать в выходные дни
Наркоману из Нового Уренгоя грозит 10 лет за полграмма «синтетики»
Влюбленный салехардец пытался убить спящего соперника
В Салехарде волонтёры начали развозить на дом школьникам продуктовые наборы
На Ямале опровергли информацию о принудительном тестировании на коронавирус
Новоуренгоец заплатил 10 тысяч рублей за вымышленный тепловизор
Ямальцев просят сообщать о работающих пожилых людях во время самоизоляции
Нерабочие дни на Ямале продлили до лета
На Ямале подросток, нашедший в тундре телефон, ждет суда за кражу
На Ямале помогут предпринимателям, ощутившим последствия пандемии
Ямальские автозимники готовят к закрытию
На Ямале трое больных коронавирусом подключены к ИВЛ
На Ямале изменились правила продажи авиабилетов
Глава Ямала шокирован безрассудством земляков
Аэропорт Салехарда возобновил свою работу
Все крупные ямальские храмы начали проводить виртуальные службы
Ямальские школьники приступают к учебе из дома
Погода на Ямале 6 апреля: температура воздуха около ноля градусов
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 апреля 2020 года составило 12 человек
Стражи порядка Ямала остановили «ГАЗель», груженую краснокнижной рыбой