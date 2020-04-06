2020-04-06T15:55:19+03:00
Происшествия

В Лабытнанги управляющую компанию оштрафовали за снег на крыше

УК грозит дисквалификация
Анна Полякова
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В Лабытнанги управляющую компанию оштрафовали за снег на крыше Фото: ГУ МЧС ЯНАОВ Лабытнанги управляющую компанию оштрафовали за снег на крыше Фото: ГУ МЧС ЯНАО
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В Лабытнанги управляющую компанию и ее руководителя привлекли к ответственности за бездействие по очистке придомовых территорий и крыш многоквартирных домов от снега.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что восемь многоквартирников, расположенных в микрорайоне Обской, в снегу, а УК бездействует. Несмотря на предостережение надзорного ведомства, работы по очистке придомовых территорий и крыш домов от снежных масс не производились.

В этой связи возбуждены административные дела, по результатам рассмотрения которых виновным назначены штрафы на общую сумму 275 тыс. рублей.

Кроме того, по факту неисполнения управляющей компанией требований жилищного законодательства прокурор внес руководителю УК представление. Однако и оно своевременно и надлежащим образом не рассмотрено.

Тогда в отношении управляющей компании и ее руководителя возбудили административные дела уже по статье об умышленном неисполнении требований прокурора. Наказанием для должностных лиц может стать от 2 до 3 тыс. рублей либо дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года, для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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