2020-04-06T15:37:54+03:00
Общество

На Ямале определили список организаций, которые будут работать в выходные дни

Список предприятий опубликован на официальном сайте правительства ЯНАО
Анна Полякова
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На Ямале определили список организаций, которые будут работать в выходные дни Фото: yanao.ruНа Ямале определили список организаций, которые будут работать в выходные дни Фото: yanao.ru
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На Ямале согласно указу Президента России в период с 4 по 30 апреля объявлены нерабочие дни. Это необходимо для недопущения массового распространения коронавирусной инфекции. При этом ряд организаций продолжит работу.

Список предприятий, которые будут функционировать в нерабочие дни, опубликован на официальном сайте правительства ЯНАО.

Обозначено 9 категорий, среди которых, например, непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные; магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги.

Дополнительно губернатором ЯНАО утверждён список иных организаций, которые могут продолжать свою деятельность. В него вошли также девять категорий. Среди предприятий - организации, которые работают вахтовым методом; предоставляющие гостиничные услуги; осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство.

В списке организации, предоставляющие услуги связи, осуществляющие розничную торговлю автодеталями; оказывающие услуги по пошиву средств индивидуальной; оказывающие услуги дезинфекции, ритуальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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