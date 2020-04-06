2020-04-06T14:44:09+03:00
Происшествия

Наркоману из Нового Уренгоя грозит 10 лет за полграмма «синтетики»

59-летнего мужчину задержали в подъезде дома
Анна Полякова
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Наркоману из Нового Уренгоя грозит 10 лет за полграмма «синтетики» Фото: 89.мвд.рфНаркоману из Нового Уренгоя грозит 10 лет за полграмма «синтетики» Фото: 89.мвд.рф
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В Новом Уренгое пресекли факт незаконного оборота наркотиков. В подъезде дома 23 марта задержали 59-летнего ранее не судимого мужчину.

Как сообщили УМВД России по ЯНАО, его установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. При нем обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Эксперты выяснили, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,50 грамм. Злоумышленник пояснил полицейским, что «синтетику» приобрел для личного потребления.

На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Мера пресечения избирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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