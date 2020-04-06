2020-04-06T14:28:13+03:00
Происшествия

Влюбленный салехардец пытался убить спящего соперника

Он дважды ударил его ножом в грудь и выбежал из квартиры
Анна Полякова
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Влюбленный салехардец пытался убить спящего соперникаВлюбленный салехардец пытался убить спящего соперникаФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде мужчина, едва не убивший соперника, предстанет перед судом. 35-летнему ямальцу предъявлено обвинение.

Вечером 15 февраля он пришел в гости, где распивая алкоголь, постоянно заводил разговор с хозяином квартиры о том, что любит его сожительницу. На слова нетрезвого знакомого 32-летний салехардец внимания не обращал.

Когда компания разошлась по домам, хозяин уснул в кресле, рядом на диване спала его сожительница. Женщина проснулась от того, что в комнату зашел тот самый влюбленный гость. Мужчина, тихо подойдя к спящему сопернику, дважды ударил его ножом в грудь и выбежал из квартиры.

С колото-резанными ранениями салехардца привезли в больницу, где ему успели оказать медицинскую помощь.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, после утверждения обвинительного заключения дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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