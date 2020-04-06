Влюбленный салехардец пытался убить спящего соперника
В Салехарде мужчина, едва не убивший соперника, предстанет перед судом. 35-летнему ямальцу предъявлено обвинение.
Вечером 15 февраля он пришел в гости, где распивая алкоголь, постоянно заводил разговор с хозяином квартиры о том, что любит его сожительницу. На слова нетрезвого знакомого 32-летний салехардец внимания не обращал.
Когда компания разошлась по домам, хозяин уснул в кресле, рядом на диване спала его сожительница. Женщина проснулась от того, что в комнату зашел тот самый влюбленный гость. Мужчина, тихо подойдя к спящему сопернику, дважды ударил его ножом в грудь и выбежал из квартиры.
С колото-резанными ранениями салехардца привезли в больницу, где ему успели оказать медицинскую помощь.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, после утверждения обвинительного заключения дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU