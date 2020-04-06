На Ямале опровергли информацию о принудительном тестировании на коронавирус
В мессенджерах Ямала зафиксировано распространение очередной фейковой информации на фоне усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
В тексте данного сообщения утверждается, что по квартирам ходят врачи вместе с полицией и принудительно заставляют проходить тест на COVID-19, а затем ставят некую прививку.
В Оперативном штабе ЯНАО официально заявили, что эта информация ложная и не соответствует действительности.
Тесты на коронавирусную инфекцию берутся врачами только после вызова их на дом и при наличии у больного острых форм проявления болезни. Прививки врачи не делают, т.к. вакцина от коронавируса еще не разработана.
Ямальцев призывают соблюдать рекомендации врачей и доверять информации только из официальных источников.
Сообщение в мессенджерах оказалась фейком Фото: оперативный штаб ЯНАО
ИСТОЧНИК KP.RU
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