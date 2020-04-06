2020-04-06T13:06:12+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале опровергли информацию о принудительном тестировании на коронавирус

Сообщение в мессенджерах оказалась фейком
Анна Полякова
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На Ямале опровергли информацию о принудительном тестировании на коронавирус Фото: yanao.ruНа Ямале опровергли информацию о принудительном тестировании на коронавирус Фото: yanao.ru
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В мессенджерах Ямала зафиксировано распространение очередной фейковой информации на фоне усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

В тексте данного сообщения утверждается, что по квартирам ходят врачи вместе с полицией и принудительно заставляют проходить тест на COVID-19, а затем ставят некую прививку.

В Оперативном штабе ЯНАО официально заявили, что эта информация ложная и не соответствует действительности.

Тесты на коронавирусную инфекцию берутся врачами только после вызова их на дом и при наличии у больного острых форм проявления болезни. Прививки врачи не делают, т.к. вакцина от коронавируса еще не разработана.

Ямальцев призывают соблюдать рекомендации врачей и доверять информации только из официальных источников.

Сообщение в мессенджерах оказалась фейком Фото: оперативный штаб ЯНАО

Сообщение в мессенджерах оказалась фейком Фото: оперативный штаб ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU

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