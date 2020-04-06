Новоуренгоец заплатил 10 тысяч рублей за вымышленный тепловизор

6 Апр 2020 2020-04-06T12:26:56+03:00

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Житель Нового Уренгоя попался на уловку мошенника и лишился более 10 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина обратился 4 апреля в полицию с заявлением. Он рассказал, что неизвестный обманом выманил у него деньги. Оказалось, что ямалец на сайте бесплатных объявлений нашел сообщение о продаже тепловизора. Для доставки мужчина оплатил стоимость покупки. После этого злоумышленник перестал выходить с ним на связь. Товар до настоящего времени не доставлен.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество». Аферисту грозит наказание в виде двух лет лишения свободы, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам совершать покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и помнить о том, что приобретая товар по объявлению у неизвестного лица, возникает риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU