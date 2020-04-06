Ямальцев просят сообщать о работающих пожилых людях во время самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T11:44:24+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил членам правительства округа и главам муниципальных образований отдельно проконтролировать привлечение к работе людей старше 60 лет, которые не относятся к перечню жизнеобеспечивающих работников.

- Нахождение на работе пожилых людей недопустимо. Нет никакой необходимости подвергать наших жителей риску, - подчеркнул глава региона.

Он рассказал в ходе оперштаба, что получает много сообщений о том, что людей старшего возраста продолжают привлекать к работе. Губернатор обратил внимание, что это уместно, когда речь идет о самих руководителях или о незаменимых в эти дни специалистах, например, о врачах – тех, кто сам принимает такое решение, осознавая все риски.

- Но когда мне пишут о пожилых водителях, уборщица – считаю это абсолютно недопустимым. Руководители всех организаций должны выполнять существующий запрет, иначе за этим посредствует ответственность, - предупредил глава региона.

Он попросил ямальцев сообщать об известных фактах, пообещал разбираться с каждым случаем отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU