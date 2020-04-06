2020-04-06T11:08:23+03:00
Общество

Нерабочие дни на Ямале продлили до лета

Дмитрий Артюхов: Мы все адаптируемся к новым условиям
Анна Полякова
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Нерабочие дни на Ямале продлили до лета Фото: yanao.ruНерабочие дни на Ямале продлили до лета Фото: yanao.ru
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Нерабочие дни на Ямале продлены до 30 апреля. Детские сады закрыты. Но дежурные группы продолжают работу. 22 базовых детских сада во всех муниципальных образованиях округа и сельских территориях организовали 43 дежурные группы.

Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, это необходимо для безопасности здоровья жителей автономного округа. Он также отметил, что отчетливо понимает, что это значит для малого бизнеса. Власти региона подготовили второй расширенный комплекс поддержки местных предпринимателей.

- Уважаемые земляки, за последние недели появилось множество ограничений и неудобств. Но жизнь не останавливается. Школьники с помощью дистанционных методов возвращаются к учёбе. Мы все адаптируемся к новым условиям, - заявил губернатор во время заседания оперштаба ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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