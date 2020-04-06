2020-04-06T11:00:38+03:00
Происшествия

На Ямале подросток, нашедший в тундре телефон, ждет суда за кражу

17-летний юноша обчистил банковский счет
Анна Полякова
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На Ямале подростка будут судить кражу с банковского счетаНа Ямале подростка будут судить кражу с банковского счетаФото: Ольга Крыльцова
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В Ямальском районе перед судом предстанет 17-летний юноша, обвиняемый в краже денег с банковского счета.

В апреле 2019 года подросток в тундре нашел сотовый телефон, принадлежавший местному жителю, и забрал его себе. Позже в селе Салемал Ямальского района он, пополнив баланс сим-карты, начал активно пользоваться телефоном, просматривая и скачивая игры и программы.

Потом парень обнаружил подключенную к абонентскому номеру услугу «Мобильный банк». Так он украл деньги с банковского счета, принадлежавшего хозяину телефона. В результате владельцу сотового причинен материальный ущерб на общую сумму более 3 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Теперь судьбу несовершеннолетнего решит суд, куда после утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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