На Ямале подросток, нашедший в тундре телефон, ждет суда за кражу
В Ямальском районе перед судом предстанет 17-летний юноша, обвиняемый в краже денег с банковского счета.
В апреле 2019 года подросток в тундре нашел сотовый телефон, принадлежавший местному жителю, и забрал его себе. Позже в селе Салемал Ямальского района он, пополнив баланс сим-карты, начал активно пользоваться телефоном, просматривая и скачивая игры и программы.
Потом парень обнаружил подключенную к абонентскому номеру услугу «Мобильный банк». Так он украл деньги с банковского счета, принадлежавшего хозяину телефона. В результате владельцу сотового причинен материальный ущерб на общую сумму более 3 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
Теперь судьбу несовершеннолетнего решит суд, куда после утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU