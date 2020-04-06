На Ямале помогут предпринимателям, ощутившим последствия пандемии

6 Апр 2020 2020-04-06T10:05:19+03:00

В регионе будут принимать заявки на компенсацию расходов бизнесменов

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У бизнес-сообщества Ямала появится возможность получить единовременную денежную выплату в качестве компенсации за расходы 2019 года. Заявки начнут принимать с 8 апреля 2020 года. Такая финансовая помощь вошла в первый пакет региональных мер поддержки для предпринимателей Ямала, которые наиболее остро ощутили последствия пандемии.

Компенсация в сумме до 200 000 рублей предоставляется в виде разового платежа на безвозмездной и безвозвратной основе, пояснили в правительстве ЯНАО.

Воспользоваться деньгами смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие свою деятельность в четырех направлениях: «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и соцуслуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», «Предоставление прочих видов услуг». Кроме того, на помощь могут рассчитывать предприятия имеющие стаутс социальных.

Единовременная выплата будет предоставляться на компенсацию следующих видов расходов, понесённых в 2019 году: оплата аренды и (или) выкупа помещения (части помещения); оплата коммунальных услуг; приобретение специализированного транспортного средства, оборудования, мебели, инвентаря; покупка франшизы

ИСТОЧНИК KP.RU