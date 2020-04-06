Ямальские автозимники готовят к закрытию
На Ямале завершается сезон автозимников. Из-за-потепления и интенсивного трафика их грузоподъёмность постепенно снижается. Эти обстоятельства негативно влияют на состояние проезжей части сезонных трасс. Об этом сообщил заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов.
В полночь 10 апреля зимняя автодорога Салехард - Надым будет закрыта. Пока же движение по автозимнику разрешено только с 20.00 до 08.00 для полноприводных транспортных средств общей массой от 3,5 до 30 тонн. Днем проезда нет.
Участок Азовы – Теги зимней автодороги Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) закрыт до следующего сезона. Движение по другим участкам разрешено для полноприводных машин не тяжелее 3,5 тонн.
По сезонной трассе Коротчаево – Красноселькуп движение разрешено для полноприводных транспортных средств: с 08.00 до 20.00 общей массой до 3,5 тонн; с 20.00 до 08.00 общей массой до 30 тонн.
Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале в этом сезоне так не запустили.
Ледовая переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги работает в привычном режиме. Проезд разрешён для колёсных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных – до 45 тонн.
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ИСТОЧНИК KP.RU