Ямальские автозимники готовят к закрытию

6 Апр 2020 2020-04-06T09:51:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале завершается сезон автозимников. Из-за-потепления и интенсивного трафика их грузоподъёмность постепенно снижается. Эти обстоятельства негативно влияют на состояние проезжей части сезонных трасс. Об этом сообщил заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов.

В полночь 10 апреля зимняя автодорога Салехард - Надым будет закрыта. Пока же движение по автозимнику разрешено только с 20.00 до 08.00 для полноприводных транспортных средств общей массой от 3,5 до 30 тонн. Днем проезда нет.

Участок Азовы – Теги зимней автодороги Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) закрыт до следующего сезона. Движение по другим участкам разрешено для полноприводных машин не тяжелее 3,5 тонн.

По сезонной трассе Коротчаево – Красноселькуп движение разрешено для полноприводных транспортных средств: с 08.00 до 20.00 общей массой до 3,5 тонн; с 20.00 до 08.00 общей массой до 30 тонн.

Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале в этом сезоне так не запустили.

Ледовая переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги работает в привычном режиме. Проезд разрешён для колёсных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных – до 45 тонн.

.

ИСТОЧНИК KP.RU