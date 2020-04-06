На Ямале изменились правила продажи авиабилетов

6 Апр 2020 2020-04-06T08:11:55+03:00

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Авиакомпания «Ямал» возобновила продажу билетов, а также изменила правила их приобретения на прилёт в города ЯНАО. Как сообщает правительство региона, теперь нет необходимости направлять заявки, билеты можно купить на сайте и в кассах АSТ (Авиаспецтехнология).

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», с 3 апреля рейсы авиакомпании «Ямал» в города автономного округа и за его пределы сократились. Тогда же было объявлено, что и продаваться будет только часть билетов, чтобы пассажиры могли рассредоточиться по самолёту. Обозначенные меры вступили в силу в субботу, 4 апреля, и будут действовать до 20 апреля.

Регулярные вертолётные пассажирские перевозки в отдалённые посёлки прекращены до 20 апреля. Рейсы будут осуществляться в случае необходимости по заявкам глав районов. Ограничения не касаются завоза в посёлки необходимых товаров по воздуху и поручил главам тщательно отрабатывать с каждым потребность в перевозках.

В апреле из Тюмени и обратно будет отправляться 4 рейса в неделю, по направлению Салехард – Москва - 3 рейса в неделю, Салехард – Новый Уренгой и Тюмень – Новый Уренгой - 2 рейса в неделю. Направления Салехард – Надым, Салехард – Ноябрьск, Салехард – Санкт-Петербург, Тюмень – Надым, Тюмень – Ноябрьск: туда и обратно будут доступны по одному разу в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU