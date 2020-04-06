Глава Ямала шокирован безрассудством земляков

6 Апр 2020 2020-04-06T07:57:01+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов был шокирован безрассудством земляков, которые стремятся во время карантина утроить себе поездки для радости. Об этом он рассказал глава региона во время Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции ЯНАО.

Он сообщил, что после сокращения авиарейсов на Ямал пошел поток обращений и жалоб людей из-за невозможности совершить полет на Ямал. В ряде случаев есть жизненные обстоятельства и серьезные причины. В таких случаях власти региона ищут способ помочь, чтобы выручить земляков, в частности, чтобы вернуть человека после операции, которая проходила в Санкт-Петербурге. Для этого будет пущен отдельный рейс. Одновременно продолжают поступать заявления, удивляющие своим безрассудством.

Житель Ямала выругал сотрудников колл-центра авиакомпании за то, что из-за отмены рейсов он не успевает слетать в Москву на юбилей к родственнице.

- Честно, не знаю, какие слова находить для таких людей, - признался губернатор.

Он попросил всех ямальцы, которые возвращаются из других мест, даже не имея симптомов заболевания, по прибытию домой х не менее двух недель находиться дома на самоизоляции. Губернатор напомнил, что больные из Пангод не были за границей, один из них выезжал только в другой регион.

ИСТОЧНИК KP.RU