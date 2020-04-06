6 Апр 2020 2020-04-06T07:21:03+03:00

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Аэропорт Салехарда возобновил свою работу с понедельника, 6 апреля. За субботу там провели дезинфекцию всех помещений, нанесли разметку в зоне регистрации и проведения досмотра для того, чтобы у пассажиров была возможность соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. Об этом сообщил губернатор Ямала на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции ЯНАО. Прибывающих пассажиров будут осматривать медики и вести у них контроль температуры.

Напомним, в минувшую пятницу, 3 апреля, работу воздушной гавани приостанавливали. Как ранее сообщалось, был выявлен единичный случай с подозрением на инфекцию COVID-19. Речь шла о работнике аэропорта. Анализ отправлен на перепроверку в федеральную лабораторию.

Кроме того, 3 апреля производился забор материала у контактировавших, люди взяты под медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU