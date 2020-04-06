Все крупные ямальские храмы начали проводить виртуальные службы
На Ямале все крупные храмы Салехардской епархии начали транслировать богослужения в прямом эфире в интернете. Установка веб-камер и отработка стримов идёт в рамках соблюдения жёсткого режима самоизоляции, введённого в регионе.
Всем жителям настоятельно рекомендовано оставаться дома и воздержаться от посещения храмов. В связи с этим было решено создать условия для того, чтобы храмы пришли в каждый дом верующих. И православные смогли, пусть и виртуально, принять участие в богослужениях Великого поста.
Как сообщает Салехардская епархия РПЦ, присоединиться к трансляциям можно в группах приходов в социальных сетях, а также на епархиальной странице «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU