Все крупные ямальские храмы начали проводить виртуальные службы

6 Апр 2020 2020-04-06T07:07:59+03:00

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На Ямале все крупные храмы Салехардской епархии начали транслировать богослужения в прямом эфире в интернете. Установка веб-камер и отработка стримов идёт в рамках соблюдения жёсткого режима самоизоляции, введённого в регионе.

Всем жителям настоятельно рекомендовано оставаться дома и воздержаться от посещения храмов. В связи с этим было решено создать условия для того, чтобы храмы пришли в каждый дом верующих. И православные смогли, пусть и виртуально, принять участие в богослужениях Великого поста.

Как сообщает Салехардская епархия РПЦ, присоединиться к трансляциям можно в группах приходов в социальных сетях, а также на епархиальной странице «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU