Ямальские школьники приступают к учебе из дома

6 Апр 2020 2020-04-06T08:17:44+03:00

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На Ямале у школьников сегодня, 6 апреля, заканчиваются каникулы, и начинается четверть, завершающая учебный год. Однако образовательный процесс будет организован в режиме онлайн. Школьники приступят к учебе из дома, соблюдая режим самоизоляции. Педагоги также будут находиться на домашних рабочих местах.

Как будет организован образовательный процесс на Ямале в период нерабочих дней, рассказали в правительстве ЯНАО.

Тех, у кого нет домашнего компьютера, обеспечили необходимой техникой. Занятия будут проводиться на наиболее востребованных электронных образовательных платформах: «Российская электронная школа», «Учи.ру», Яндекс.учебник, Якласс, Skyes, электронные учебники издательства «Просвещение», «Мобильное электронное образование», а также с использованием инструментов АИС «Сетевой город. Образование».

В дистанционном режиме будут заниматься учащиеся колледжей и техникумов. Для всех ямальских учащихся, которые получали бесплатное горячее питание, будет организована доставка продуктовых наборов. Это коснется более 56 тысяч школьников и около 2,5 тысяч студентов.

Детские сады по-прежнему пока не работают, за исключением тех, где созданы дежурные группы. Они организованы для детей, чьи родители остаются на рабочих местах и обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность населения Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU