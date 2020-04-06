2020-04-06T05:16:12+03:00
Общество

Погода на Ямале 6 апреля: температура воздуха около ноля градусов

Снег пройдет почти на всей территории региона
Анна Полякова
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Погода на Ямале 6 апреля: температура воздуха около ноля градусов Фото: pixabay.comПогода на Ямале 6 апреля: температура воздуха около ноля градусов Фото: pixabay.com
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В понедельник, 6 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -2 градусов, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день. Ветер северных направлений 3 м/с.

В Ноябрьске +1 градус, пасмурно. Снег – в первой половине дня. Ветер переменных направлений 5 м/с.

В Новом Уренгое ноль градусов. Пасмурно, снег будет идти до вечера. Ветер западный 6 м/с.

В Надыме +1 градус. Пасмурно, снег пройдет только утром. Ветер западный 5 м/с.

В Губкинском около ноля градусов, пасмурно, снег – до обеда. Ветер западный 10 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус. Пасмурно, снегопад – в первой половине дня. Ветер западный 5 м/с.

В Муравленко ноль градусов, пасмурно, без осадков. Ветер западный 6 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, снег. Ветер северо-восточный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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