Погода на Ямале 6 апреля: температура воздуха около ноля градусов
В понедельник, 6 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -2 градусов, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день. Ветер северных направлений 3 м/с.
В Ноябрьске +1 градус, пасмурно. Снег – в первой половине дня. Ветер переменных направлений 5 м/с.
В Новом Уренгое ноль градусов. Пасмурно, снег будет идти до вечера. Ветер западный 6 м/с.
В Надыме +1 градус. Пасмурно, снег пройдет только утром. Ветер западный 5 м/с.
В Губкинском около ноля градусов, пасмурно, снег – до обеда. Ветер западный 10 м/с.
В Тарко-Сале +1 градус. Пасмурно, снегопад – в первой половине дня. Ветер западный 5 м/с.
В Муравленко ноль градусов, пасмурно, без осадков. Ветер западный 6 м/с.
В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, снег. Ветер северо-восточный 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU