Стражи порядка Ямала остановили «ГАЗель», груженую краснокнижной рыбой

5 Апр 2020 2020-04-05T11:07:45+03:00

Водитель клянется, что был не в курсе нелегального груза

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Полиция Ямала в ходе рейда остановила «ГАЗель», в ходе осмотра которой было обнаружено: 56 особей осетра сибирского из Красной книгу России, а также 446 – муксуна, 304 – чира и 14 – нельмы.

- Водитель сообщил, что занимается доставкой разных грузов и направлялся в Новый Уренгой. О том, какую именно рыбу перевозит, ничего не знал, каких-либо документов на груз представить не мог, а лишь указал на гараж, из которого осуществил погрузку товара, - рассказали в региональной прокуратуре.

Отмечается, что при осмотре гаража изъято: еще четыре особи осетра сибирского, его части, а также инструмент для разделки рыбы, снегоходы и сани.

Возбуждено уголовное дело. Наказанием может стать лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU