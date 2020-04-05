Организацию-банкрота в Ноябрьске принудили выплатить долги по зарплате сотрудникам
«Ноябрьская сервисная технологическая компания» с мая 2019 года по март 2020 года перед 150 работниками допустила задолженность по выплате зарплаты на сумму более 21 млн рублей. Ранее в ноябре 2018 года организацию признали банкротом.
- Прокурор города внес конкурсному управляющему представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого разработан график выплаты задолженности, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
К настоящему моменту благодаря вмешательству правоохранителей задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU