Алиментщик из Лабытнанги должен собственным детям более полумиллиона рублей
Правоохранители установили, что в 2015 году с мужчины из Лабытнанги причитались алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако трудоспособный должник без уважительных причин алименты не платил.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в 2019 году за уклонение от уплаты алиментов мужчину привлекали к административной ответственности. Однако должник выводов для себя не сделал, и на протяжении 6 месяцев не выплачивал алименты и не искал работу.
Общая сумма долга - более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно», - пояснили стражи порядка.
Ход расследования дела на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU