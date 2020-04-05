2020-04-05T10:47:27+03:00
Общество

Алиментщик из Лабытнанги должен собственным детям более полумиллиона рублей

В дело вмешалась прокуратура
Руслан Савинов
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Алиментщик из Лабытнанги должен собственным детям более полумиллиона рублейАлиментщик из Лабытнанги должен собственным детям более полумиллиона рублейФото: pixabay.com
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Правоохранители установили, что в 2015 году с мужчины из Лабытнанги причитались алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако трудоспособный должник без уважительных причин алименты не платил.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в 2019 году за уклонение от уплаты алиментов мужчину привлекали к административной ответственности. Однако должник выводов для себя не сделал, и на протяжении 6 месяцев не выплачивал алименты и не искал работу.

Общая сумма долга - более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно», - пояснили стражи порядка.

Ход расследования дела на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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