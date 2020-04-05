2020-04-05T06:03:33+03:00
Общество

Погода на Ямале 5 апреля: температура воздуха +5 градусов

Весеннее солнце над все регионом
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 5 апреля: температура воздуха +5 градусовПогода на Ямале 5 апреля: температура воздуха +5 градусовФото: pixabay.com
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В воскресенье, 5 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5 градусов, малооблачно. Днем – без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +5 градусов, ясно, без осадков. Ветер южный 8 м/с.

В Новом Уренгое +2 градуса. Днем солнечно и без осадков. Ветер южный 10 м/с.

В Надыме +6 градусов. Ямно, поземок. Ветер южный 8 м/с.

В Губкинском +6 градусов, ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +6 градусо, ясно. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Муравленко +5 градусов, ясно, без осадков. Ветер южный 8 м/с.

В Лабытнанги +4 градуса, малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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