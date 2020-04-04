На Ямале оштрафовали работника агрофирмы за нарушение хранения мяса

4 Апр 2020 2020-04-04T13:21:20+03:00

Теперь ему придётся выплатить 10 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре провело внеплановую выездную проверку агрофирмы «Приполярной», которая работает в Красноселькупском районе ЯНАО.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам проверки выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

Специалисты установили, что мясо в холодильниках хранилось на расстояние менее 30 см от стен и приборов охлаждения. На основании постановления мирового судьи судебного участка Красноселькупского района заведующий складом признан виновным в совершении административного правонарушения. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU