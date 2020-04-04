На Ямале оштрафовали работника агрофирмы за нарушение хранения мяса
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре провело внеплановую выездную проверку агрофирмы «Приполярной», которая работает в Красноселькупском районе ЯНАО.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам проверки выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
Специалисты установили, что мясо в холодильниках хранилось на расстояние менее 30 см от стен и приборов охлаждения. На основании постановления мирового судьи судебного участка Красноселькупского района заведующий складом признан виновным в совершении административного правонарушения. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU