На Ямале продуктов питания хватит всем до окончания самоизоляции

4 Апр 2020 2020-04-04T11:11:21+03:00

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На Ямале сформирован достаточный запас продуктов для удовлетворения спроса до конца нерабочих дней. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, товары завозят во все муниципалитеты ЯНАО без перебоев и в полном объёме. Ежедневно департамент экономики округа мониторинг ассортимент и цен в торговых точках региона.

В торговых сетях подчёркивают, что на федеральных складах, с которых на Ямал поступают продукты питания, товар есть в наличии в достаточно количестве. В случае, если будет нужно увеличить объёмы поставок, магазины готовы это сделать.

По итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что доставка грузов в округ и между муниципалитетами будет осуществляться в полном объёме.

Известно, что резких скачков и спекулятивных явлений за неделю на Ямале не зафиксировано. Чуть-чуть повысились цены на сливочное масло, яйца, гречку, чай, репчатый лук и детскую смесь. Зато снизились на молоко, говядину и макароны. Это связано с завозами новых партий товаров по новым ценам, а также с изменением ассортимента.

ИСТОЧНИК KP.RU