2020-04-04T11:11:21+03:00
Общество

На Ямале продуктов питания хватит всем до окончания самоизоляции

Товары завозят во все муниципалитеты округа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
На Ямале продуктов питания хватит всем до окончания самоизоляцииНа Ямале продуктов питания хватит всем до окончания самоизоляцииФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На Ямале сформирован достаточный запас продуктов для удовлетворения спроса до конца нерабочих дней. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, товары завозят во все муниципалитеты ЯНАО без перебоев и в полном объёме. Ежедневно департамент экономики округа мониторинг ассортимент и цен в торговых точках региона.

В торговых сетях подчёркивают, что на федеральных складах, с которых на Ямал поступают продукты питания, товар есть в наличии в достаточно количестве. В случае, если будет нужно увеличить объёмы поставок, магазины готовы это сделать.

По итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что доставка грузов в округ и между муниципалитетами будет осуществляться в полном объёме.

Известно, что резких скачков и спекулятивных явлений за неделю на Ямале не зафиксировано. Чуть-чуть повысились цены на сливочное масло, яйца, гречку, чай, репчатый лук и детскую смесь. Зато снизились на молоко, говядину и макароны. Это связано с завозами новых партий товаров по новым ценам, а также с изменением ассортимента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале оштрафовали работника агрофирмы за нарушение хранения мяса
На Ямале продуктов питания хватит всем до окончания самоизоляции
На въезде в Салехард появились контрольные посты для профилактики распространения коронавиурса
Погода на Ямале 4 апреля: местами пройдёт мокрый снег
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 апреля 2020 года составило 12 человек
Конкурс баянистов на Ямале прошел дистанционно
Ямальский центр медицинской профилактики поддержал самоизолированных
На Ямале будут обсуждать ужесточение контроля за передвижением в регионе
В Салехарде получен сомнительный результат теста на коронавирус
В Новом Уренгое задержали рецидивистку, проглотившую сверток с наркотиками
В Надыме тестируют новую схему доставки вахтовиков
В Лабытнанги создали сквозной коридор для приезжающих
На Ямале искусственный интеллект повысит точность диагностики коронавируса
На Ямале завели уголовное дело на женщину, укусившую полицейского за палец
На Ямале после выходных закроют участок зимника до нового сезона