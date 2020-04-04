На въезде в Салехард появились контрольные посты для профилактики распространения коронавиурса

4 Апр 2020 2020-04-04T08:48:34+03:00

Они разместились по дороге на с. Аксарку и у переправы через реки Обь

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В Салехарде введены дополнительные ограничения в связи с ситуацией из-за коронавируса. Как сообщили в городской администрации, на въездах в город организованы контрольные посты. Они разместились по дороге на с. Аксарку и у переправы через реки Обь в сторону Лабытнанги и созданы для того, чтобы остановить граждан, нарушающих режим самоизоляции.

Чиновники подчёркивают, что город закрывать не будут. Вся промышленность, жизнеобеспечение и бизнес продолжают свою работу. Однако полицейские и волонтёры проверяют въезжающих в город. Если у человека повышенная температура, его направляют в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и в окружную больницу.

Все приезжающие в Салехард обязаны подтвердить необходимость передвижения или регистрацию на территории города. Также в окружную столицу допустят жителей Лабытнанги, Мужи и Харпе, которые следуют через Салехард транзитом.

КСТАТИ

Полицейские предупреждают об ответственности за нарушение правил поведения при ЧС и угрозе ее возникновения. В случае нарушения режима самоизоляции без серьезных оснований гражданам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU