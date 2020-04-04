Погода на Ямале 4 апреля: местами пройдёт мокрый снег

4 Апр 2020 2020-04-04T05:52:42+03:00

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На Ямале 4 апреля ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 C, местами до -12, днём -2…+4 C.

В Приуральском районе переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-3 C, днём 0…+3 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 C, днём +1…+4 C.

В Ямальском районе переменная облачность, местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4…-12 C, днём -2…+1 C.

В Тазовском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью -5…-11 С, днём 0…-3 C.

ИСТОЧНИК KP.RU