Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 апреля 2020 года составило 12 человек
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 апреля 2020 года - по-прежнему 12 человек, сообщает оперативный штаб ЯНАО. К двум первым случаям, выявленным 2 апреля добавились еще 10 подтвержденных COVID-19. Все заболевшие - жители поселка Пангоды - работники одного предприятия и члены их семей. По этой причине в посёлке введён жёсткий режим карантина. Все уже несколько дней под наблюдением врачей.
Шесть госпитализированы в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы. Остальным на данный момент это не требуется госпитализация. Люди остаются дома в режиме строгой изоляции под контролем врачей. Известно, что пангодинцы не покидали пределов России в марте 2020 года.
Кроме того, в Салехарде получен один сомнительный результат теста на коронавирус. Это работник аэропорта города. Анализ отправили на перепроверку в федеральной лаборатории. Одновременно прошел забор материала у коллеги и всех контактировавших, люди взяты под медицинское наблюдение. Организован контроль соблюдения ими самоизоляции.
Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе оперативного штаба ЯНАО вечером 3 апреля, за прошедший день люди с яркой симптоматикой коронавируса, но пока не подтвержденным диагнозом зафиксированы в новых городах. Это Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард.
- Все заболевшие получают окончательный диагноз после отправки анализов и подтверждения результатов новосибирским центром «Вектор», - пояснил глава региона.
Как сообщает оперштаб, 28 жителей Ямала госпитализированы, поскольку были в контакте с больными. 1245 человек на карантине в режиме самоизоляции. Это те ямальцы, которые приехали из-за границы и должны 14 дней провести на домашнем карантине. в это число не входят жители поселка Пангоды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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