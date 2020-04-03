Конкурс баянистов на Ямале прошел дистанционно

3 Апр 2020 2020-04-03T16:14:55+03:00

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На Ямале подвели итоги конкурса баянистов. Наибольшее число наград у ребят из Губкинского, сообщает правительство ЯНАО. В этом году жюри под председательством заслуженного артиста России Юрия Шишкина (г. Ростов-на-Дону) оценивало работы дистанционно. Традиционно в состав жюри входят выдающиеся музыканты, лауреаты международных конкурсов из России и стран ближнего зарубежья.

Звания победителей распределялись в номинациях «Классика» (соло), «Ансамбли» и в категории «Учитель-ученик».

Как уточнили в правительстве ЯНАО, фестиваль «Кубок Ямала» был инициирован Советом молодых специалистов учреждений культуры округа в 2016 году. С прошлого года он проводится в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура». Ежегодно в фестивале принимают участие порядка 50 юных талантов – учащихся школ искусств округа.

ИСТОЧНИК KP.RU