Ямальский центр медицинской профилактики поддержал самоизолированных

3 Апр 2020 2020-04-03T15:43:03+03:00

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Ямальский центр медицинской профилактики организовал акцию поддержки для тех, кто находится в самоизоляции. В течение этой недели специалисты проводили онлайн-трансляции о здоровом образе жизни. К эфиру можно было подключиться в группе "Ямал - территория здоровья!" ВКонтакте и в Инстаграм.

Главный врач центра Сергей Токарев подчёркивает, что проект «ЦМП онлайн» придуман как мер поддержки для всех жителей, которые вынуждены оставаться в режиме самоизоляции. Так оказывается не только психологическая поддержка, специалисты делают всё, чтобы жители Ямала оставались здоровыми.

В основном, обращаются люди с повышенной тревожностью. Им рассказывают о способах профилактики коронавирусной инфекции. Звонки на мессенджеры поступают по нарастающей. Как показали первые дни работы, эта форма общения весьма востребована ямальцами. Поэтому телефон будет доступен не только на этой «выходной» неделе, но и в дальнейшем.

Довольно часто ямальцы жалуются на сниженный фон настроения. Специалисты центра рассказывают, как сохранить оптимизм. Ведь всё же лучше оставаться дома, чем, нарушив правила, попасть в больницу.

Ямальцы с удовольствием восприняли нововведение. Люди интересуются, как приспособиться к удалённому режиму работы и куда можно обратиться с высокой температурой, как правильно готовить каши и чем унять боль в желудке, можно ли ставить протезы при нарушениях слизистой оболочки и как не набрать вес, сидя дома.

Вопросы по профилактике северяне могут задать специалистам центра лично по Viber или WhatsApp по телефону: +7-922-061-55-30.

ИСТОЧНИК KP.RU