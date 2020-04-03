В Новом Уренгое задержали рецидивистку, проглотившую сверток с наркотиками

3 Апр 2020 2020-04-03T14:41:38+03:00

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В Новом Уренгое полицейские пресечен незаконный оборот наркотиков, задержав рецидивистку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, 11 марта был установлен автомобиль, в котором находилась ранее судимая 31-летняя местная жительница.

Злоумышленница пыталась избежать ответственности за незаконные хранения наркотических средств и проглотила сверток с запрещенным веществом. С помощью медицинского персонала Новоуренгойской городской больницы сверток был излечен.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,66 грамм.

Злоумышленница пояснила полицейским, что «синтетику» она приобрела для личного потребления. На нее завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Новоуренгойке грозит 10 лет лишения свободы. С подозреваемой взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU