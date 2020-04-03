2020-04-03T14:01:29+03:00
Общество

В Надыме тестируют новую схему доставки вахтовиков

Персонал будет допущен к работе после двухнедельного карантина
Анна Полякова
Поделиться:
В Надыме тестируют новую схему доставки вахтовиков Фото: nadymdobycha.gazprom.ruВ Надыме тестируют новую схему доставки вахтовиков Фото: nadymdobycha.gazprom.ru
Изменить размер текста:

«Газпром добыча Надым» тестируют новую схему доставки вахтовиков на производственные объекты, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Персонал будет допущен к работе после двухнедельного карантина. Перед отправкой на месторождение проводится полная двух недельная изоляция под медицинским контролем. Сейчас добыча на всех месторождениях компании ведется в штатном режиме.

Для этого выделено три этажа общежития, принадлежащего компании. Помещения предварительно дезинфицированы. После прохождения строжайшего медицинского входного контроля люди на две недели изолируются на одном из этажей. Организована доставка и бесконтактная передача трехразового горячего питания.

В группе, кроме вахтовиков, также в режиме полной изоляции находится медик, который обеспечивает ежедневный контроль за состоянием здоровья.

В первой группе — 34 человека. Все они подписали добровольное согласие на изоляцию. Все дни в общежитии будут полностью оплачены, как работа вахте. Если хотя у оного из группы появятся признаки ОРВИ, изоляция прекращается, помещения дезинфицируются, собирается и заселяется новая группа.

Успешно прошедших изоляцию доставят на Бованенковское месторождение. Отдельно спланирован процесс переезда группы из общежития в аэропорт: работники будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, транспорт — дезинфицирован.

Если метод докажет свою работоспособность, планируется увеличить количество изолированных групп и их численность, сообщили в пресс-службе предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Надыме тестируют новую схему доставки вахтовиков
В Лабытнанги организовали сквозной коридор для приезжающих
На Ямале искусственный интеллект повысит точность диагностики коронавируса
На Ямале завели уголовное дело на женщину, укусившую полицейского за палец
На Ямале после выходных закроют участок зимника до нового сезона
В ноябрьском колледже изготовили более 800 защитных масок
Надымчанин убил гостью, тело завернул в ковер и спрятал в подвал
В Салехарде выбрали самый чистый двор
Ямальский путешественник вернулся из экспедиции «Легенды Арктики-2020»
В Салехарде автобусы с 6 апреля будут ходить по новому расписанию
Предприниматель Ханымея развозит землякам бесплатный хлеб
Салехардским волонтёрам выделили транспорт для доставки продуктов
В Салехарде будут курсировать автомобили с громкоговорителями
В Салехарде, Надыме и Тарко-Сале городская среда признана самой благоприятной
Библиотека Ямала запустила онлайн-уроки по английскому для самоизолированных
В Ноябрьске ночью сгорел расселенный дом
В Лабытнанги мошенники зарабатывают на медицинских масках
Погода на Ямале 3 апреля: температура воздуха -1 ... -6 градусов
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 апреля 2020 года составило 12 человек
Продление нерабочей недели в Салехарде: власти Ямала сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Ямальцы, заболевшие коронавирусом, за границу в марте не выезжали
В Ноябрьске волонтерам дадут микроавтобус для помощи самоизолированным
В Салехарде общественники шьют защитные маски
В Ноябрьске включат муниципальную систему оповещения
Салехардские таланты могут показать себя на «Табуретке»