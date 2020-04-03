В Надыме тестируют новую схему доставки вахтовиков

3 Апр 2020 2020-04-03T14:01:29+03:00

Персонал будет допущен к работе после двухнедельного карантина

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«Газпром добыча Надым» тестируют новую схему доставки вахтовиков на производственные объекты, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Персонал будет допущен к работе после двухнедельного карантина. Перед отправкой на месторождение проводится полная двух недельная изоляция под медицинским контролем. Сейчас добыча на всех месторождениях компании ведется в штатном режиме.

Для этого выделено три этажа общежития, принадлежащего компании. Помещения предварительно дезинфицированы. После прохождения строжайшего медицинского входного контроля люди на две недели изолируются на одном из этажей. Организована доставка и бесконтактная передача трехразового горячего питания.

В группе, кроме вахтовиков, также в режиме полной изоляции находится медик, который обеспечивает ежедневный контроль за состоянием здоровья.

В первой группе — 34 человека. Все они подписали добровольное согласие на изоляцию. Все дни в общежитии будут полностью оплачены, как работа вахте. Если хотя у оного из группы появятся признаки ОРВИ, изоляция прекращается, помещения дезинфицируются, собирается и заселяется новая группа.

Успешно прошедших изоляцию доставят на Бованенковское месторождение. Отдельно спланирован процесс переезда группы из общежития в аэропорт: работники будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, транспорт — дезинфицирован.

Если метод докажет свою работоспособность, планируется увеличить количество изолированных групп и их численность, сообщили в пресс-службе предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU