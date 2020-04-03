В Лабытнанги организовали сквозной коридор для приезжающих

3 Апр 2020 2020-04-03T13:36:58+03:00

Магазины предпринимателей, которые организовали пошив и реализацию масок, закрываться не будут

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Для приезжающих в Лабытнанги власти города совместно с Приуральским районом организует сквозной коридор. Глава Лабытнанги Марина Трескова с социальной сети на своей официальной страничке рассказала о принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса.

Градоначальница сообщила, что появятся посты на перроне железнодорожного вокзала в Харпе. Каждый поезд будут встречать бригады, в числе которых будут медработники. Они оценят состояние здоровья приезжающих, дадут разъяснения о правилах прохождения самоизоляции.

Пост будет организован и на переправе через Обь, на въезде в город из Салехарда и Шурышкарского района. Установлена связь с каждым работодателем, где применяется вахтовый метод работы.

- Скрыть ничего не удастся, люди сигнализируют о нарушениях. Проведём проверки на местах: как живут вахтовики, все ли здоровы, как проводится дезинфекция помещений, где работают и живут люди, - сказала мэр.

В городе решено, что магазины предпринимателей, которые организовали пошив и реализацию масок, закрываться не будут. Списки магазинов передадут в ОМВД, сотрудники которого проводят проверки объектов, которые должны быть закрыты.

- Главное дисциплинировать людей, чтобы каждый был ответственным и соблюдал режим самоизоляции, - заявила градоначальница.

ИСТОЧНИК KP.RU