2020-04-03T13:36:58+03:00
Общество

В Лабытнанги организовали сквозной коридор для приезжающих

Магазины предпринимателей, которые организовали пошив и реализацию масок, закрываться не будут
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги организовали сквозной коридор для приезжающих Фото: Администрация города ЛабытнангиВ Лабытнанги организовали сквозной коридор для приезжающих Фото: Администрация города Лабытнанги
Изменить размер текста:

Для приезжающих в Лабытнанги власти города совместно с Приуральским районом организует сквозной коридор. Глава Лабытнанги Марина Трескова с социальной сети на своей официальной страничке рассказала о принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса.

Градоначальница сообщила, что появятся посты на перроне железнодорожного вокзала в Харпе. Каждый поезд будут встречать бригады, в числе которых будут медработники. Они оценят состояние здоровья приезжающих, дадут разъяснения о правилах прохождения самоизоляции.

Пост будет организован и на переправе через Обь, на въезде в город из Салехарда и Шурышкарского района. Установлена связь с каждым работодателем, где применяется вахтовый метод работы.

- Скрыть ничего не удастся, люди сигнализируют о нарушениях. Проведём проверки на местах: как живут вахтовики, все ли здоровы, как проводится дезинфекция помещений, где работают и живут люди, - сказала мэр.

В городе решено, что магазины предпринимателей, которые организовали пошив и реализацию масок, закрываться не будут. Списки магазинов передадут в ОМВД, сотрудники которого проводят проверки объектов, которые должны быть закрыты.

- Главное дисциплинировать людей, чтобы каждый был ответственным и соблюдал режим самоизоляции, - заявила градоначальница.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Надыме тестируют новую схему доставки вахтовиков
В Лабытнанги организовали сквозной коридор для приезжающих
На Ямале искусственный интеллект повысит точность диагностики коронавируса
На Ямале завели уголовное дело на женщину, укусившую полицейского за палец
На Ямале после выходных закроют участок зимника до нового сезона
В ноябрьском колледже изготовили более 800 защитных масок
Надымчанин убил гостью, тело завернул в ковер и спрятал в подвал
В Салехарде выбрали самый чистый двор
Ямальский путешественник вернулся из экспедиции «Легенды Арктики-2020»
В Салехарде автобусы с 6 апреля будут ходить по новому расписанию
Предприниматель Ханымея развозит землякам бесплатный хлеб
Салехардским волонтёрам выделили транспорт для доставки продуктов
В Салехарде будут курсировать автомобили с громкоговорителями
В Салехарде, Надыме и Тарко-Сале городская среда признана самой благоприятной
Библиотека Ямала запустила онлайн-уроки по английскому для самоизолированных
В Ноябрьске ночью сгорел расселенный дом
В Лабытнанги мошенники зарабатывают на медицинских масках
Погода на Ямале 3 апреля: температура воздуха -1 ... -6 градусов
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 апреля 2020 года составило 12 человек
Продление нерабочей недели в Салехарде: власти Ямала сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Ямальцы, заболевшие коронавирусом, за границу в марте не выезжали
В Ноябрьске волонтерам дадут микроавтобус для помощи самоизолированным
В Салехарде общественники шьют защитные маски
В Ноябрьске включат муниципальную систему оповещения
Салехардские таланты могут показать себя на «Табуретке»