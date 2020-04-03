2020-04-03T13:05:59+03:00
Общество

На Ямале искусственный интеллект повысит точность диагностики коронавируса

Новая система поможет выиграть время
Анна Полякова
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На Ямале искусственный интеллект повысит точность диагностики коронавируса Фото: puradm.ruНа Ямале искусственный интеллект повысит точность диагностики коронавируса Фото: puradm.ru
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На Ямале стартует проект по анализу диагностических изображений с использованием технологий искусственного интеллекта с целью снижения возможных последствий эпидемии коронавируса COVID-19 и пневмонии.

В регионе уже используют технологии искусственного интеллекта для раннего обнаружения рака лёгкого. Для этого региональный «Центральный архив медицинских изображений» интегрирован с платформой Botkin.AI. Сейчас в архиве хранится уже 54 тысячи цифровых изображений МРТ, КТ, маммографий и рентген-изображений.

В связи с риском развития эпидемии COVID-19 в депздраве ЯНАО решили протестировать технологии искусственного интеллекта для анализа рентгенизображений, чтобы не пропустить признаки коронавируса и пневмонии.

- Мы приняли решение о своевременной подготовке и тестировании новых технологий, - сказал директор департамента Сергей Новиков.

В случае стремительного развития вируса и возникновения большого объёма диагностических исследований КТ и рентгена, такая технология существенно облегчит работу врача. Изображения пациентов, у которых система заподозрила патологию, будут отмечены красным.

- Врач сможет в приоритетном порядке начать работать с этими пациентами. Не факт, что эти сомнения подтвердятся, но это будет приоритет для врача. Это даёт время, выигранное для здоровья пациентов, - рассказала руководитель МИАЦ ЯНАО Ольга Белорус.

Преимущество использования ИИ особенно актуально в медучреждениях с большим потоком пациентов при дефиците и загруженности врачей радиологов. На сегодняшний день все крупные больницы округа (Ноябрьская ЦГБ, СОКБ, Новоуренгойская ЦГБ, Лабытнангская ГБ) уже оснащены цифровыми рентген-аппаратами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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