На Ямале завели уголовное дело на женщину, укусившую полицейского за палец
В Красноселькупском районе на 34-летнюю женщину, укусившую за палец полицейского, завели уголовное дело. Инцидент произошел в селе Красноселькуп днем 20 марта. Участковый уполномоченный полиции выявил местную жительницу, которая распивала спиртные напитки в общественном месте – около подъезда жилого дома.
Когда женщину доставляли в отделении полиции, она укусила сотрудника полиции за палец руки.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, женщина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU