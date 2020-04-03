2020-04-03T12:40:37+03:00
Происшествия

На Ямале завели уголовное дело на женщину, укусившую полицейского за палец

Дама, выпивающая у подъезда, не желала ехать в участок
Анна Полякова
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На Ямале завели уголовное дело на женщину, укусившую полицейского за палец Фото: pixabay.comНа Ямале завели уголовное дело на женщину, укусившую полицейского за палец Фото: pixabay.com
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В Красноселькупском районе на 34-летнюю женщину, укусившую за палец полицейского, завели уголовное дело. Инцидент произошел в селе Красноселькуп днем 20 марта. Участковый уполномоченный полиции выявил местную жительницу, которая распивала спиртные напитки в общественном месте – около подъезда жилого дома.

Когда женщину доставляли в отделении полиции, она укусила сотрудника полиции за палец руки.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, женщина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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