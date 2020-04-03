2020-04-03T11:48:26+03:00
Общество

На Ямале после выходных закроют участок зимника до нового сезона

Дорога Азовы – Теги будет не будет действовать
Анна Полякова
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На Ямале после выходных закроют участок зимника до нового сезона Фото: yanao.ruНа Ямале после выходных закроют участок зимника до нового сезона Фото: yanao.ru
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Часть зимней автомобильной дороги Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) в понедельник закроют до следующего сезона. Проезд на участке Азовы – Теги будет перекрыт 6 апреля с 00:00. Движение по другим участкам зимника разрешено для полноприводных автомобилей массой до 30 тонн.

Как пояснил замдиректора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов, при повышении температуры по зимникам ездить становится небезопасно – есть шанс разрушить полотно и застрять. На ручьях, болотах и реках, где организованы ледовые переправы, начинает выступать вода.

По данным метеорологов, 5 апреля температура воздуха на Ямале поднимется до +1 С°. В отдельных районах небольшой, местами умеренный снег, метель, гололёдные явления. Ветер юго-западный с переходом на южный 9-14 м/с, ночью местами порывы до 17-22 м/с.

Чтобы обеспечить безопасность движения водителей, зимники переходят на особый режим работы. На сезонной трассе Салехард-Надым сегодня, 3 апреля, открыто движение только для полноприводных транспортных средств массой до 3,5 тонн. Проезд доступен на участке км 0 - 65 км. Отрезок зимника 65 км - 114 км закрыт, движение по данному участку осуществляется по отсыпке до конца сезона.

Зимник Коротчаево-Красноселькуп открыт для всех машин: с 08-00 до 20-00 часов общей массой до 3,5 тонн; ночью - до 30 тонн.

Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале так и не был введён в эксплуатацию в этом сезоне из-за теплой зимы. Дежурства постовых рабочих на КПП в с. Аксарка, с. Салемал и с. Яр-Сале прекращены.

Пользователей просят сообщать дежурным на КПП о проблемных участках зимников, застрявших автомобилях или местах, где движение затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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