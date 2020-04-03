В ноябрьском колледже изготовили более 800 защитных масок
Мастера производственного обучения ноябрьского колледжа продолжают наращивать производство защитных масок, которых так не хватает в местных аптеках.
Учет выпуска и распространения защитных средств ведется ежедневно. Из мастерских колледжа вышло 830 масок. По словам мастера производственного обучения Веры Адамайтес, только 2 апреля специалисты изготовили 180 масок из бязи.
Напомним, что, в первую очередь, масками были обеспечены свои студенты-медики, проходящие практику, сотрудники хозчасти и педагоги. Кроме того, защитные маски из колледжа направлены на предприятие «Пассажирские перевозки», в управление Роспотребнадзора, администрацию города.
Работа продолжается. Сегодня мастера ждут поступления новой партии расходных материалов. Напомним, что первым инициативу колледжа поддержал глава Ноябрьска Алексей Романов и совместно со своими заместителями возместил затраты на приобретение расходных материалов, сообщили в администрации Ноябрьска.
ИСТОЧНИК KP.RU