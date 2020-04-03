2020-04-03T11:40:02+03:00
Общество

В ноябрьском колледже изготовили более 800 защитных масок

Мастера ждут поступления новой партии расходных материалов
Анна Полякова
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В ноябрьском колледже изготовили более 800 защитных масок Фото: vk.comВ ноябрьском колледже изготовили более 800 защитных масок Фото: vk.com
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Мастера производственного обучения ноябрьского колледжа продолжают наращивать производство защитных масок, которых так не хватает в местных аптеках.

Учет выпуска и распространения защитных средств ведется ежедневно. Из мастерских колледжа вышло 830 масок. По словам мастера производственного обучения Веры Адамайтес, только 2 апреля специалисты изготовили 180 масок из бязи.

Напомним, что, в первую очередь, масками были обеспечены свои студенты-медики, проходящие практику, сотрудники хозчасти и педагоги. Кроме того, защитные маски из колледжа направлены на предприятие «Пассажирские перевозки», в управление Роспотребнадзора, администрацию города.

Работа продолжается. Сегодня мастера ждут поступления новой партии расходных материалов. Напомним, что первым инициативу колледжа поддержал глава Ноябрьска Алексей Романов и совместно со своими заместителями возместил затраты на приобретение расходных материалов, сообщили в администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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